В столице Чили проходит церемония прощания с погибшим экс-президентом страны

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Гроб с телом погибшего в авиакатастрофе экс-президента Чили Себастьяна Пиньеры в четверг выставлен для прощания в зале славы в здании конгресса в столице страны Сантьяго.

"После частной поминальной церемонии, в которой приняли участие близкие бывшего президента Пиньеры, двери в здании конгресса открылись для публики", - сообщает чилийское радио.

Государственная церемония похорон состоится в пятницу и станет четвертой такой церемонией для Чили за последние 60 лет. Из зала славы конгресса гроб с телом покойного перенесут в центральный собор чилийской столицы, где пройдет погребальная месса. Затем Пиньеру похоронят на столичном кладбище "Парк памяти".

Пиньера погиб 6 февраля в результате крушения вертолета.

Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями в связи с трагической гибелью бывшего президента Чили. "Дважды занимая пост главы государства, Себастьян Пиньера многое сделал для социально-экономического развития вашей страны и снискал большой международный авторитет. Он внёс значительный личный вклад в развитие дружественных российско-чилийских отношений", - говорится в телеграмме Путина президенту Чили Габриэлю Боричу Фонту, опубликованной на сайте Кремля.

Путин написал: "Мне довелось лично общаться с этим видным государственным деятелем, и я навсегда сохраню светлую память о нем".