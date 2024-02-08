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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

Новый премьер Грузии заявил, что совершит свой первый визит в Брюссель

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Новый премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе сообщил, что уже запланирован его первый зарубежный визит в ранге главы правительства - пунктом назначения будет Брюссель.

"Уже запланирован мой первый зарубежный визит 20-21 февраля в Брюссель, и это касается как Евросоюза, так и НАТО. Определена и повестка дня", - сказал Кобахидзе журналистам.

Парламент Грузии вечером в четверг объявил вотум доверия премьер-министру Кобахидзе и его правительству, в котором сменился лишь министр обороны.

Ираклий Кобахидзе Евросоюз Брюссель Грузия
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