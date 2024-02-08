Новый премьер Грузии негативно оценил деятельность президента

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе раскритиковал президента Саломе Зурабишвили за зарубежные визиты, обвинив в нарушении Конституции.

"Первая причина (заключается в том - ИФ), что Зурабишвили не должна осуществлять зарубежные визиты (...) она не раз умышленно нарушала Конституцию, и вторая причина - в течение всего этого периода, она вела в рамках несогласованных визитов с правительством в европейских столицах агитацию за непредоставление Грузии статуса кандидата по членству в Евросоюз", - заявил Кобахидзе в ночь на пятницу.

Он считает, что Зурабишвили и дальше может нарушать Конституцию, совершая несогласованные с правительством визиты.

"Это ее дело, но своими действиями она уже не сможет навредить стране", - добавил премьер.

Кобахидзе отметил, что после объявления ему парламентом вотума доверия глава государства должна подтвердить его назначение.

"Подписание президентом соответствующего документа - это технический вопрос, который не имеет особого правового или политического значения", - сказал он.