Потребительские цены в Германии в январе ожидаемо выросли на 3,1%

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в январе 2024 года увеличились на 3,1% в годовом выражении после роста на 3,8% месяцем ранее. Об этом свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического управления страны (Destatis).

По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены снизились на 0,2%.

В декабре в помесячном выражении был отмечен рост на 0,2%.

Аналитики в среднем прогнозировали подъем на 3,1% в годовом выражении и снижение на 0,2% в помесячном.

Потребительские цены, рассчитанные по германским стандартам, в январе увеличились на 2,9% в годовом выражении. Относительно декабря они поднялись на 0,2%.

Эксперты ожидали подъема на 2,9% в годовом выражении и подъема на 0,2% в помесячном.