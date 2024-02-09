Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

Потребительские цены в Германии в январе ожидаемо выросли на 3,1%

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в январе 2024 года увеличились на 3,1% в годовом выражении после роста на 3,8% месяцем ранее. Об этом свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического управления страны (Destatis).

По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены снизились на 0,2%.

В декабре в помесячном выражении был отмечен рост на 0,2%.

Аналитики в среднем прогнозировали подъем на 3,1% в годовом выражении и снижение на 0,2% в помесячном.

Потребительские цены, рассчитанные по германским стандартам, в январе увеличились на 2,9% в годовом выражении. Относительно декабря они поднялись на 0,2%.

Эксперты ожидали подъема на 2,9% в годовом выражении и подъема на 0,2% в помесячном.

Германия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Алиев набрал 92,12% голосов на внеочередных выборах президента Азербайджана

Трамп победил на республиканских кокусах в Неваде

Трамп победил на республиканских кокусах в Неваде

Что случилось этой ночью: пятница, 9 февраля

Фондовые индексы США немного выросли в четверг

Фондовые индексы США немного выросли в четверг

Байдену не предъявят обвинения по делу о халатном хранении документов

В ЕС отметили отсутствие альтернатив в избирательном процессе Азербайджана

Новый премьер Грузии заявил, что совершит свой первый визит в Брюссель

Новый премьер Грузии заявил, что совершит свой первый визит в Брюссель

США ввели санкции против Oil Tankers SCF Mgmt из ОАЭ

Парламент Грузии одобрил назначение Кобахидзе премьер-министром

Сенат США решил продолжить рассмотрение законопроекта о помощи Украине и Израилю

Сенат США решил продолжить рассмотрение законопроекта о помощи Украине и Израилю
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });