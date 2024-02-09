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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

Mazda увеличила выручку на треть в апреле-декабре 2023 года

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Японский автопроизводитель Mazda Motor Corp. повысил выручку на 32,3% и чистую прибыль на 60% за три квартала текущего финансового года.

Как сообщается в отчетности компании, чистая прибыль за девять месяцев, завершившиеся 31 декабря, подскочила до 165,5 млрд иен ($1,11 млрд) со 103,6 млрд иен за аналогичный период годом ранее.

Операционная прибыль выросла в 1,8 раза и составила 200,2 млрд иен.

Выручка повысилась до 3,57 трлн иен против 2,7 трлн иен годом ранее.

В текущем фингоду компания планирует увеличить чистую прибыль на 19% до 170 млрд иен, а также прогнозирует рост операционной прибыли на 76,1% до 250 млрд иен, и подъем выручки на 25,4% до 4,8 трлн иен.

Mazda планирует заплатить дивиденды за прошедший фингод в размере 50 иен на акцию против 45 иен на акцию годом ранее.

Акции Mazda подешевели на 2% на торгах в Токио в пятницу. За последние три месяца капитализация компании увеличилась на 14,2% до 1,2 трлн иен.

Mazda
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