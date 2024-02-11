ОАЭ гордятся присутствием женщин в научных сферах, продолжат работать над преодолением гендерного разрыва

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Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Руководство ОАЭ стремится предоставлять женщинам возможность участвовать в развитии тех секторов, которые способствуют прогрессу страны, считает посол ОАЭ в РФ доктор Мохаммад Ахмад Аль-Джабер.

11 февраля отмечается Международный день женщин и девочек в науке, в связи с чем посол Аль-Джабер написал статью, в которой отметил, что ОАЭ стали одной из первых стран, которые стремились уделять особое внимание делам женщин.

"Ныне покойный шейх Заид бин Султан Аль Нахаян глубоко верил в большой потенциал женщин, в то, что они могут внести весомый вклад в различных сферах деятельности, а также в области развития, и что этого можно достичь путем оказания им поддержки в получении образования, создания институтов, занимающихся делами женщин, удовлетворением их потребностей и расширения их прав и возможностей. Эмираты также придают важное значение эмансипации женщин, повышению их роли в обществе, получению ими новых навыков и развитию их потенциала как внутри страны, так и за ее пределами", - пишет Аль-Джабер.

Он отмечает, что в этом контексте "ключевой посыл ОАЭ заключается в необходимости укрепления устоев и основ терпимости, расширения потенциала и возможностей с целью развития человека, который бы вносил эффективный вклад в своей среде и на международном уровне".

"ОАЭ заинтересованы в укреплении гендерного равенства, эмансипации женщин, в эффективном участии женщин в области науки, техники, инженерии, математики. Международный день женщин и девочек в науке дает возможность им внести свою лепту в развитии этих областей в рамках всестороннего и равноправного участия. Мир нуждается в науке, а науке нужны женщины и девочки. В Международный день женщин и девочек в науке необходимо подчеркнуть усилия ОАЭ по поддержке женщин и девочек, чтобы они заняли свои места в авангарде научного и экономического развития", - отмечает посол ОАЭ.

По его словам, "усилия по решению некоторых самых серьезных проблем, стоящих перед повесткой дня в области устойчивого развития, требуют использования всех талантов, то есть привлечения большего числа женщин в эти области": "Разнообразие в области исследований способствует расширению круга талантливых исследователей и привлечению новых перспектив, а также повышению мастерства и творчества". "Таким образом, этот день стал напоминанием нам о важной роли женщин и девочек в области науки и техники и необходимости расширения их участия в ней", - пишет Аль-Джабер.

В своей статье он обращает внимание на то, что "Эмираты поддерживают усилия и достижения женщин в области науки, а также поощряют следующее поколение молодых женщин и девушек к учебе и работе в области науки, особенно в технологических областях, которые имеют огромный и быстро развивающийся потенциал, таких как современные и развивающиеся области космоса, изменение климата, энергетика и информатика".

По его словам эти области играют важную роль в определении формы общего будущего: "Это жизненно важные специализации, необходимые в продолжающейся цифровой революции, в которой мы живем, которая стоит за растущим экономическим ростом, улучшением ресурсов, стимулированием инноваций и, в конечном итоге, влияет на достижение гендерного равенства и инклюзивности".

Посол отмечает, что "ОАЭ всегда стремились расширять права и возможности женщин и их участие в различных областях, а также предоставляли им полную возможность внести свой вклад в процесс прогресса и развития в стране".

Так, при поддержке Ее Высочества шейхи Фатимы бинт Мубарак, президента Всеобщего союза женщин, президента Верховного совета по делам материнства и детства, верховного председателя Фонда развития семьи, эмиратские женщины смогли достичь важных должностей и решать важнейшие задачи с большой эффективностью, добиться многих достижений и успехов, которые укрепили глобальное лидерство страны, пишет Аль-Джабер.

"Женщины ОАЭ вносят наряду с мужчинами большой вклад в развитие космической отрасли. Благодаря этому космический зонд "Надежда" успешно завершил выход в космос и достиг орбиты Марса. В реализации данного проекта принимала участие научная команда, в составе которой 80% были женщины. Они выполнили свою роль профессионально и с высокой эффективностью на всех этапах проекта, что подтвердило их передовое положение в области науки и космической отрасли, благодаря чему они стали источником вдохновения для многих женщин во всем мире", - продолжает высокопоставленный дипломат.

Он напомнил, что посольство ОАЭ в Москве организовало и приняло участие в ряде мероприятий, направленных на расширение прав и возможностей женщин и девушек: "Например, посольство ОАЭ совместно с Российской космической корпорацией "Роскосмос" организовало мероприятие "Роль и достижения женщины в области космосе", посвященное 60-летию запуска первой в мире женщины-космонавта. Мероприятие состоялось с участием г-жи Нуры Аль Матруши, первого эмиратского арабского астронавта, где она рассказала о своем путешествии в космос, роли женщин в космическом секторе, а также поделилась своими советами с молодыми женщинами и девушкам о том, как достичь целей, которые иногда кажутся невозможными".

"В заключение хотелось бы подчеркнуть, что ОАЭ и мудрое руководство страны приложили все усилия для оказания всей необходимой поддержки для того, чтобы дать возможность женщинам изучать науку и проявлять в этой сфере творческий подход. Эмиратские девушки смогли добиться научных успехов во всех областях. Мудрое руководство страны также стремится предоставить женщинам возможность участвовать во всех функциональных секторах, которые способствуют развитию и прогрессу ОАЭ", - пишет в своей статье посол Аль-Джабер.

"ОАЭ всегда гордились тем, что являются ярким и реальным примером присутствия женщин в различных научных сферах. На сегодняшний день в Эмиратах есть женщины космонавт, пилот истребителя и большое количество женщин-инженеров, врачей и преподавателей, которые работают во многих областях. ОАЭ также способствует распространению знаний в мире, мотивируя будущие поколения к сотрудничеству и взаимодействию, участию в достижении целей устойчивого развития, работе над преодолением вызовов, стоящих перед человечеством, и преодолением гендерного разрыва", - резюмирует посол ОАЭ.