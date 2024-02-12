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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:16

Три фондовые биржи Китая представили правила раскрытия ESG-информации

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Три крупные биржи Китая опубликовали первые руководства по раскрытию информации об устойчивом развитии имеющих листинг компаний и начали процесс сбора общественных мнений по этому вопросу.

Как объявили Шанхайская и Шэньчжэньская фондовые биржи на прошлой неделе, компании, акции которых включены в расчет индексов SSE 180, STAR 50, SZSE 100 и ChiNext, а также компании, акции которых котируются как на китайских, так и на зарубежных площадках, обязаны в срок до 30 апреля 2026 года опубликовать ESG-отчеты (ESG - экологические и социальные факторы, а также факторы корпоративного управления) за 2025 год. На долю этих компаний в общей сложности приходится 51% всей капитализации рынка, отмечает агентство "Синьхуа".

Между тем компании с листингом на Пекинской фондовой бирже (в основном это малые и средние инновационные предприятия) смогут добровольно раскрывать данную информацию, учитывая специфику их развития.

Эти правила, как ожидается, позволят улучшить раскрытие информации об устойчивом развитии открытых акционерных обществ страны.

В ноябре 2022 года Китайский комитет по контролю над ценными бумагами объявил о намерении улучшить систему раскрытия ESG-информации в рамках трехлетнего плана действий по повышению качества листинговых компаний. С тех пор три биржи работали над составлением документов в этой области.

Торговые площадки заявили, что проведут сбор мнений и предложений участников рынка относительно предложенных правил, внимательно изучат их, а затем опубликуют окончательный документ.

Китай
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