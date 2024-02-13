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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:16

Германия в 2023 году снизила производство мяса седьмой год подряд

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Германия в 2023 году сократила производство мяса на 4% (на 280,2 тыс. тонн) - до 6,8 млн тонн, следует из предварительных данных Федерального статистического управления (Destatis).

Таким образом, показатель снижался седьмой год подряд после того, как в 2016 году он достиг рекордного объема в 8,25 млн тонн.

На скотобойнях в прошлом году было забито 47,9 млн свиней, голов крупного рогатого скота, овец, коз и лошадей, а также 702,2 млн кур, индеек и уток, сообщил Destatis.

Число забитых свиней уменьшилось на 7% - до 43,8 млн. При этом количество импортированных свиней, которые были забиты в Германии, выросло на 19,5% и достигло 1,5 млн. Всего бойни произвели около 4,2 млн тонн свинины, что на 6,8% ниже показателя за 2022 год и на четверть меньше объема 2016 года.

Производство говядины увеличилось на 0,6% - до 992,9 тыс. тонн. При этом было забито на 0,3% меньше крупного рогатого скота (3 млн голов).

Объем производства мяса птицы вырос на 1,4% и составил 1,6 млн тонн. В том числе мяса бройлеров было произведено больше на 1,1% (1,1 млн тонн), индейки - на 2,7% (417 тыс. тонн).

Германия
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