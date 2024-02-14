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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:31

Инфляция в Великобритании в январе осталась на уровне 4%

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Потребительские цены в Великобритании в январе выросли на 4% в годовом выражении после такого же повышения месяцем ранее. Об этом говорится в отчете Национального статистического управления (ONS) страны.

Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Bloomberg, предполагал ее ускорение до 4,1%.

Потребительские цены в Великобритании в январе снизились на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем. В декабре 2023 года они повысились на 0,4% в помесячном выражении.

Цены без учета продуктов питания, алкоголя, табака и энергоносителей (базовая инфляция, индекс CPI Core) опустились на 0,9% относительно декабря и выросли на 5,1% в годовом выражении. Месяцем ранее первый показатель повысился на 0,6%, второй – также на 5,1%.

Повышение розничных цен (индекс RPI) в январе замедлилось до 4,9% в годовом выражении с 5,2% месяцем ранее. Именно этот индикатор используется британскими работодателями при проведении переговоров о зарплате. Разница в динамике индексов CPI и RPI связана с учетом затрат на жилье в RPI, а также разным весом авиатарифов, страхования и цен на бензин.

RPI снизился на 0,3% относительно декабря, когда он поднялся на 0,5%.

Великобритания
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