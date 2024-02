Фондовые индексы США выросли в среду

Сотрудники Нью-Йоркской фондовой биржи Фото: Spencer Platt/Getty Images

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы в среду продемонстрировали позитивную динамику после того, как днем ранее они существенно снизились на данных об инфляции.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в январе выросли на 3,1% относительно того же месяца прошлого года. Инфляция замедлилась по сравнению с 3,4% в декабре, однако аналитики прогнозировали более значительное ослабление - до 2,9%.

Базовая инфляция (индекс CPI Core), не учитывающая стоимость продуктов питания и энергоносителей, в январе осталась на уровне предыдущего месяца - 3,9%. Эксперты ожидали ее замедления до 3,7%.

Новая статистика напомнила инвесторам, что борьба Федеральной резервной системы (ФРС) с инфляцией еще не окончена, отмечает MarketWatch. Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, вероятность ее снижения Федрезервом на 25 базисных пунктов с текущего уровня в 5,25-5,5% годовых в мае теперь оценивается трейдерами примерно в 35% по сравнению с 60% в понедельник и 100% месяц назад. Шансы на уменьшение стоимости заимствований по итогам заседания в июне оцениваются рынком всего в 50% против почти полной уверенности в этом до публикации январского отчета об инфляции, по данным CME FedWatch.

Цена бумаг Uber Technologies в среду подскочила на 14,7% и достигла исторического максимума. Компания, предоставляющая услуги заказа такси и доставки еды, объявила первую в своей истории программу выкупа акций, ее объем составит $7 млрд.

Robinhood Markets получил чистую прибыль в октябре-декабре 2023 года против чистого убытка годом ранее, увеличив выручку на 24%. Акции оператора популярной платформы для торговли на фондовом рынке подорожали на 13%.

Котировки бумаг Lyft Inc. взлетели более чем на 35%. Сервис заказа такси увеличил квартальную выручку и существенно сократил чистый убыток благодаря росту числа поездок и активных пользователей.

Global Payments, предоставляющая платежные технологии и услуги продавцам и эмитентам, в прошедшем квартале увеличила чистую прибыль в 1,4 раза, при этом скорректированный показатель и выручка превзошли ожидания. Котировки акций финтехкомпании выросли на 2,1%.

Zillow Group, владеющая популярным в США сайтом недвижимости, увеличила выручку в октябре-декабре на 3%, что оказалось лучше прогноза экспертов. Бумаги компании подорожали на 7,8%.

Стоимость крупнейшего в США оператора металлосервисных центров Reliance Steel & Aluminum Co. поднялась на 1,9% после того, как компания объявила о покупке дистрибьютора стальной продукции American Alloy Steel. Сумма сделки не раскрывается.

Кроме того, подорожали акции Microsoft Corp. - на 1%, NVIDIA Corp. - на 2,5%, Amazon.com Inc. - на 1,4%, Tesla - на 2,6%.

Между тем котировки бумаг Airbnb Inc. снизились на 1,7%. Сервис бронирования жилья зафиксировал чистый убыток в октябре-декабре из-за разовых расходов, связанных преимущественно с налоговыми выплатами.

Цена акций Kraft Heinz Co. упала на 5,5%. Один из крупнейших в мире производителей продуктов питания снизил выручку в четвертом квартале, причем она оказалась хуже прогнозов рынка.

Dow Jones Industrial Average в среду увеличился на 151,52 пункта (на 0,4%) и составил 38424,27 пункта. Лидерами подъема среди компонентов индекса стали акции Salesforce Inc., подорожавшие на 2,9%, Intel Corp. - на 2,4%, а также Cisco Systems Inc. и Nike Inc. - на 1,3%.

Значение Standard & Poor's 500 выросло на 47,45 пункта (на 0,96%) - до 5000,62 пункта.

Индекс Nasdaq Composite поднялся на 203,55 пункта (на 1,3%) и достиг 15859,15 пункта.