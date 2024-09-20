Что произошло за день: пятница, 20 сентября

Список стран с политикой, противоречащей традиционным ценностям, увеличение первого взноса по "Семейной ипотеке" в ВТБ и лучший гроссмейстер в истории

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- ФАС согласовала сделку по передаче активов ГК Russ в ООО "РВБ". Служба удовлетворила ходатайство объединенной компании Wildberries и Russ о передаче активов Russ в объединенную компанию, ООО "РВБ" станет владельцем юридических лиц группы Russ.

- ВТБ увеличил первый взнос по "Семейной ипотеке" до 50,1%. Решение принято на фоне сокращения лимитов на рынке, заявили в банке.

- Кабмин РФ утвердил список стран с политикой, противоречащей традиционным ценностям. В перечне 47 стран, среди них: США, Великобритания, Украина, Германия и др.

- Банки не смогут брать комиссии со своих клиентов за переводы в пользу государства через Систему быстрых платежей.

- Из Ливана за час выпустили по Израилю 130 реактивных снарядов. В свою очередь Минздрав Ливана заявил, что не менее восьми человек погибли в результате авиаударов Израиля по местности к югу от Бейрута. В Израиле сообщили, что в ходе ударов был убит высокопоставленный командир "Хезболлы" Ибрагим Акиль.

- Евросоюз предоставит Украине кредит на 35 млрд евро. Погашение транша макрофинансовой помощи ожидается максимум до 40 лет.

- Суд отправил под административный арест на 15 суток шестерых участников потасовки у офиса Wildberries в Москве. Им назначено наказание по статье КоАП о неповиновении полиции.

- Пожар произошел в производственном здании в Подольске. В нем обрушилась часть кровли, к тушению привлечен вертолет. Возгорание локализовано на 4,8 тыс. кв. м.

- ФИДЕ назвала норвежца Магнуса Карлсена лучшим гроссмейстером в истории шахмат. Лучшим гроссмейстером среди женщин признана венгерка Юдит Полгар.