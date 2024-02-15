Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:31

Путешествия по Европе в 2023 году почти достигли допандемийного уровня

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Ускорение инфляции, рост цен на авиаперелеты и размещение не повлияли на желание туристов путешествовать по Европе в 2023 году: в четвертом квартале турпоток на континент восстановился почти до допандемийного уровня, следует из данных Европейской комиссии по туризму (ETC).

"Количество прибытий иностранных туристов в последнем квартале 2023 года на 1,6% ниже показателей 2019 года, а количество ночей в отелях - всего на 0,6%. Это говорит об устойчивом спросе на поездки по всей Европе. Ожидается, что эта тенденция сохранится и в 2024 году", - говорится в сообщении ЕТС.

Как отметили в комиссии, восстановление турсектора происходит за счет активных поездок внутри европейского региона и растущего числа туристов из Северной Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона. Чаще всего в 2023 году путешествовали по Европе туристы из Германии, Франции и Нидерландов.

По данным комиссии, турпоток из Китая восстановился на треть от показателей допандемийного 2019 года. В 2024, как ожидается, он составит 61% от допандемийного показателя.

По словам главы ETC Мигеля Санса, высокий спрос на поездки в 2023 году стимулировал рост европейской экономики, и это поможет туркомпаниям оправиться от последствий пандемии коронавируса. На восстановление поездок также будет оказывать влияние развитие и переход к устойчивому туризму.

Европа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Президенты Франции и Украины намерены подписать договор в сфере безопасности

Президенты Франции и Украины намерены подписать договор в сфере безопасности

Аргентина официально уведомила об отказе присоединиться к БРИКС

Аргентина официально уведомила об отказе присоединиться к БРИКС

Фондовые индексы США выросли в среду

Фондовые индексы США выросли в среду

Что случилось этой ночью: четверг, 15 февраля

Корабли ТОФ провели противолодочное учение у берегов Приморья

Корабли ТОФ провели противолодочное учение у берегов Приморья

Один человек погиб, многие получили ранения во время стрельбы в Канзас-Сити

Один человек погиб, многие получили ранения во время стрельбы в Канзас-Сити

Министры обороны НАТО обсудят в Брюсселе усиление обороны и помощь Киеву

Министры обороны НАТО обсудят в Брюсселе усиление обороны и помощь Киеву

В США полагают, что РФ хочет разместить в космосе ядерное оружие

Обострение палестино-израильского конфликта

Салливан заявил, что Израиль должен обеспечить безопасность мирным жителям Рафаха

Салливан заявил, что Израиль должен обеспечить безопасность мирным жителям Рафаха

Что произошло за день: среда, 14 февраля

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });