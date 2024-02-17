Самолет рейса Баку-Тбилиси вернулся в аэропорт вылета

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Капитан воздушного судна, выполнявшего рейс J2-8229 авиакомпании Azerbaijan Airlines по маршруту Баку-Тбилиси, принял решение вернуться в аэропорт вылета, сообщили в пресс-службе ЗАО Azerbaijan Airlines.

Отмечается, что причиной стала неблагоприятная погода в районе аэропорта в Тбилиси (сильный туман).

Самолет успешно совершил посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев в 08:05 по местному времени (07:05 по Москве).

Пассажиры данного рейса вылетят в Тбилиси после улучшения в городе погодных условий, говорится в сообщении.