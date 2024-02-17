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Столтенберг высказался против идеи общеевропейского ядерного оружия

Столтенберг высказался против идеи общеевропейского ядерного оружия
Фото: Johannes Simon/Getty Images

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Обсуждаемая некоторыми политиками в Европе идея создания общеевропейского ядерного арсенала не несет никакой пользы для НАТО, заявил в субботу генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Это не несет никакой пользы", - сказал он на Мюнхенской конференции по безопасности в ответ на просьбу дать оценку подобному варианту.

Столтенберг напомнил, что в НАТО ядерным оружием обладают США, Великобритания и Франция: эти страны координируют свои действия, проводят совместные учения и в целом - успешно обеспечивают ядерное сдерживание.

"Идея некоей параллельной системы, разработки без США и Великобритании некоторыми членами НАТО военных ядерных возможностей лишь ослабит нашу систему ядерного сдерживания, которая на протяжении десятилетий показывала свою эффективность", - подытожил генсек альянса.

60-я Мюнхенская конференция по безопасности проходит в Германии с 16 по 18 февраля.

Европа НАТО Йенс Столтенберг
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