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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:24

Генсек НАТО заявил о необходимости срочно нарастить производство вооружений

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Странам НАТО необходимо быстрыми темпами нарастить производство вооружений, заявил в субботу генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Нам срочно требуется сделать больше усилий в этом отношении", - сказал он на Мюнхенской конференции по безопасности.

Столтенберг напомнил, что страны НАТО в последние годы стали тратить больше средств на оборону. При этом, по его словам, европейским членам Североатлантического альянса в этом отношении предстоит сделать больше усилий.

Йенс Столтенберг НАТО
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