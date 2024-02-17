Генсек НАТО заявил о необходимости срочно нарастить производство вооружений

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Странам НАТО необходимо быстрыми темпами нарастить производство вооружений, заявил в субботу генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Нам срочно требуется сделать больше усилий в этом отношении", - сказал он на Мюнхенской конференции по безопасности.

Столтенберг напомнил, что страны НАТО в последние годы стали тратить больше средств на оборону. При этом, по его словам, европейским членам Североатлантического альянса в этом отношении предстоит сделать больше усилий.