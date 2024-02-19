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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:59

В Нидерландах из-за нехватки тюремщиков образовалась очередь на отсидку

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - В Нидерландах из-за нехватки персонала в пенитенциарных учреждениях около 1,8 тысячи осужденных ждут своей очереди для отбывания реального срока, сообщил в парламенте министр правовой защиты королевства Франк Веервинд. Об этом пишет NL Times.

Он объяснил, что тюремных камер в стране хватает, но часть их нельзя использовать, поскольку их некому обслуживать. Из-за нехватки кадров министр в конце 2023 года распорядился выделять камеры только тем осужденным, которых задержала полиция, а также отбывающим предварительное заключение.

Те, кто явился с повинной и был осужден, пока в тюрьму не попадут. В результате таких мер, по словам министра, растет число осужденных, которые, оставаясь на свободе, ждут, когда их отправят в места заключения. Веервинд признал, что не знает, сколько времени продлится такая ситуация.

Нехватка персонала затрагивает все общество, и сейчас обсуждают меры, которые бы позволили привлечь людей для работы в пенитенциарных учреждениях и удержать их там, добавил министр.

Франк Веервинд Нидерландах
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