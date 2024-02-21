Трамп назвал имена возможных кандидатов в его вице-президенты

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Экс-президент США Дональд Трамп назвал имена шести человек, которые могли бы стать его кандидатами в вице-президенты в его борьбе за пост лидера страны, сообщает в среду Fox News.

"Если честно, все эти люди хороши. Они хороши, они надежные", - заявил он во вторник, говоря о людях в своем шорт-листе в беседе с телеканалом.

В этом списке оказались три бывших соперника Трампа на республиканских праймериз – губернатор Флориды Рон Десантис, сенатор Тим Скотт и предприниматель Вивек Рамасвами. Также среди потенциальных кандидатов на пост вице-президента Трамп назвал губернатора Южной Дакоты Кристи Ноэм, члена палаты представителей Байрона Дональдса и бывшего члена палаты представителей Тулси Габбард, которая в 2022 году покинула Демократическую партию.

Fox News отмечает, что Трамп часто делает подобного рода высказывания без подготовки, и этот список может быть не совсем точным. В частности, телеканал сомневается в том, что кандидатом на пост вице-президента может стать Десантис, так как на протяжении последнего года политики неоднократно выступали с критикой друг друга.

Внутрипартийные выборы завершатся в июне. Съезд Республиканской партии, на котором объявят кандидата в президенты, пройдет в июле.

Выборы президента США намечены на 5 ноября 2024 года.