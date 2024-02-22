Делегация американских конгрессменов прибыла на Тайвань

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Делегация американских конгрессменов во главе с председателем комитета палаты представителей по Китаю Майком Галлахером прибыла на Тайвань с визитом, сообщил представитель комитета.

"Тайвань снова и снова показывал миру, как противостоять травле со стороны Компартии Китая и не только выживать, но и процветать", - говорится в распространенном заявлении Галлахера.

Он отметил, что делегация прибыла в Тайбэй, чтобы "продемонстрировать нашу поддержку друзьям на Тайване, избранному президенту Лай Циндэ и новоизбранному законодательному собранию".

"Соединенные Штаты поддерживают Тайвань. Способствуя углублению связей между нашими лидерами и нашими экономиками, мы можем укрепить мир и стабильность по обе стороны Тайваньского пролива", - сказал Галлахер.

Член делегации конгрессмен Раджа Кришнамурти заявил, что законодатели обсудят вопросы развития связей США с Тайванем и призвал "каждую страну мира, которая разделяет приверженность демократии, правам человека и миру, углубить свои собственные отношения с Тайванем".

Представительство США в Тайбэе сообщило, что американская делегация проведет встречи с высокопоставленными тайваньскими чиновниками, представителями гражданского общества. Они обсудят вопросы двухсторонних отношений, торговли и инвестиций, а также "региональную безопасность".

Майк Джонсон после избрания его спикером палаты представителей заявил, что попросит председателей нескольких комитетов посетить Тайвань. По его словам, это подчеркнет приверженность США "безопасности и демократии" Тайваня.

Представитель китайского посольства Лю Пэнюй в ответ подчеркнул: "США должны проявлять крайнюю осмотрительность в решении вопросов, связанных с Тайванем, и не должны затушевывать и выхолащивать принцип "одного Китая" в любой форме или посылать какой-либо неверный сигнал сепаратистским силам, выступающим за независимости Тайваня".