В ЕАЭС сократят перечень разрешенных пищевых добавок

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - 27 февраля вступают в силу изменения в техрегламент Таможенного союза на пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства, которыми, в частности, сокращается перечень разрешенных пищевых добавок, сообщила пресс-служба Евразийской экономической комиссии.

Будут обновлены пять разделов технического регламента Таможенного союза "Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств" и 29 приложений к нему.

"Введены пять новых понятий, актуализирован ряд определений, перечень разрешенных пищевых добавок сокращен с 362 до 349 за счет исключения 19 позиций и введения в оборот шести новых пищевых добавок", - уточняет ЕЭК.

При этом значительно расширен перечень вкусоароматических веществ для производства пищевых ароматизаторов, для каждого из которых установлены содержание основного вещества, область применения и максимальный допустимый уровень содержания в пищевой продукции.

Документ принят с учетом изменений, внесенных в международное и европейское законодательство, и в связи с нормативными требованиями стран - торговых партнеров союза.

"Был учтен передовой опыт пищевых отраслей ряда государств в отношении применения перспективных ферментных препаратов, перечень которых расширен с 56 до 331 позиции. Область их применения включает переработку овощей и фруктов, производство молочной, мясной, рыбной, алкогольной продукции, хлебобулочных изделий, зерновых продуктов, кофе, чая и некоторых других товаров", - добавляет ЕЭК.

Для изменений предусмотрен переходный период в 36 месяцев.