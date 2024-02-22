Французский корабль уничтожил два беспилотника в Красном море близ Йемена

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Корабль ВМС Франции в районе Красного моря уничтожил два беспилотника, запущенных с территории Йемена. Об этом сообщает в четверг газета Le Figaro со ссылкой на французский Генштаб.

Согласно сообщению, фрегат ВМС Франции "обнаружил угрозу, открыл огонь и уничтожил два дрона". Отмечается, что это произошло в ночь на четверг.

По данным Минобороны, Франция 20 января разместила в регионе многоцелевой фрегат "Эльзас", который ликвидировал беспилотники. Он присоединился к французскому фрегату "Лангедок", который прибыл на Ближний Восток 8 декабря 2023 года.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал операцию против ХАМАС в секторе Газа. Эти события привели к тому, что некоторые группировки на Ближнем Востоке активизировали атаки против американских сил в Ираке и Сирии.

Хуситы, которые в настоящее время контролируют существенную часть Йемена, включая столицу Сану, а также некоторые северные и западные территории страны близ Саудовской Аравии, стали обстреливать суда в Красном море. В ответ США и Великобритания регулярно наносят удары по средствам и объектам хуситов в Йемене.