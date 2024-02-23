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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:59

Беспилотник сбит над Брянской областью

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в пятницу вечером об уничтожении беспилотника над регионом.

"Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Стародубским муниципальным округом силами ПВО Министерства обороны РФ", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

О поражении беспилотника также заявило Минобороны.

"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области", - говорится в сообщении министерства.

По данным военных, атака пресечена около 22:30 по Москве.

Александр Богомаз Брянск
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