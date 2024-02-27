Рубль умеренно растет относительно доллара

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Доллар США немного снижается, юань стабилен на Московской бирже на старте торгов во вторник, рубль умеренно растет в условиях подготовки компаний-экспортеров к налоговым выплатам февраля.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 92,1625 руб./$1 (-21 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 46,96 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 1,35 коп. - до 12,7735 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", динамика рубля обусловлена поддержкой компаний-экспортеров, которые готовятся к единому дню уплаты налогов в среду, 28 февраля. В этот день им предстоит перечислить в бюджет единый налоговый платеж, который, в том числе, включает акцизы, НДС, НДПИ, налог на прибыль.

Нефтяные котировки стабильны. Трейдеры ждут новых сигналов относительно перспектив спроса и предложения на рынке. Внимание инвесторов направлено, в частности, на Международную энергетическую неделю, которая начнется в Лондоне во вторник.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $82,42 за баррель, что на 0,12% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена апрельских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $77,5 за баррель, что на 0,1% ниже относительно итогового значения предыдущей сессии.

Американские фондовые индексы завершили торги в понедельник в минусе, трейдеры заняли выжидательную позицию перед публикацией ряда важных статданных.

В центре внимания инвесторов на этой неделе - пересмотренные данные о динамике ВВП США за четвертый квартал, а также отчет о доходах и расходах американцев за январь, включающий в себя ключевой индикатор инфляции (индекс PCE), отслеживаемый Федеральной резервной системой (ФРС). Эта статистика будет опубликована в среду и четверг соответственно.

Эксперты Goldman Sachs Group Inc. изменили прогноз для траектории базовой процентной ставки ФРС на текущий год после недавних заявлений руководителей Федрезерва и протокола январского заседания американского ЦБ. Goldman теперь ожидает, что ставка будет уменьшена четыре раза в 2024 году, а не пять, как предполагалось ранее. Первое снижение на 25 базисных пунктов (б.п.) ожидается в июне.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах во вторник меняются разнонаправленно, не оказывая заметного влияния на поведение нацвалюты. Японский Nikkei 225 прибавляет 0,02%, китайский CSI300 растет на 0,35%, гонконгский Hang Seng снижается на 0,47%, южнокорейский Kospi теряет 0,42%, австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавляет 0,05%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 снижается на 0,04%.