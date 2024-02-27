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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:31

Ирак возобновил работу простаивавшего более 10 лет НПЗ

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Ирак возобновил после реконструкции работу Северного нефтеперерабатывающего завода, который простаивал более 10 лет, сообщила пресс-служба премьер-министра страны.

"Несмотря на добычу более 4 млн баррелей нефти в сутки, Ирак по-прежнему импортирует нефтепродукты", - приводятся в сообщении слова главы правительства Мухаммеда Шиа ас-Судани. "Благодаря запуску завода мы надеемся к середине следующего года полностью удовлетворять потребности страны в нефтепродуктах", - добавил он.

Северный НПЗ в городе Байджи, в 200 км к северу от Багдада, построен в 1975 году и перерабатывал до 300 тыс. б/с. Он был серьезно поврежден в ходе боев с запрещенной в России террористической группировкой ИГИЛ в 2014 году. После модернизации завода его мощность составит 250 тыс. б/с, сообщило агентство AFP со ссылкой на представителя министерства нефти Ирака Асема Джихада.

Как сообщалось, в январе НПЗ Шуайба (Shuaiba) в Басре увеличил свою мощность на 70 тыс. б/с до 280 тыс. б/с. В октябре прошлого года на западе Ирака в Кербеле (100 км на юго-запад от Багдада) был открыт новый завод мощностью 140 тыс. б/с.

За последнее десятилетие Багдад удвоил мощности по добыче нефти до 4,4 млн б/с, но не смог реализовать большинство своих планов по такому же резкому увеличению нефтепереработки. В результате объем производимых нефтепродуктов не соответствует спросу в стране, что, по данным министерства нефти, вынуждает правительство импортировать около 90 тыс. б/с бензина и 20 тыс. б/с дизтоплива. Согласно информации государственной маркетинговой компании по сбыту нефти SOMO, за 2021 год на эти цели было потрачено $3,3 млрд.

Общая мощность нефтеперерабатывающих заводов Ирака на данный момент составляет около 1,5 млн б/с.

Ирак
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