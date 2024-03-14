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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:57

Подача электроснабжения на ЗАЭС по линии 330 кВ восстановлена

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Подача электроснабжения на Запорожскую АЭС (ЗАЭС) по линии 330 кВ восстановлено, говорится в телеграм-канале станции в четверг.

"На Запорожской АЭС введена в работу высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ "Феросплавная -1", - сказано в сообщении.

Отключение линии 330 кВ произошло на противоположном берегу Днепра 21 февраля около 14:00 по московскому времени, сообщили в МАГАТЭ. Причину отключения не назвали.

Электроснабжение ЗАЭС обеспечивалось за счет линии 750 кВ "Днепровская". Сейчас работают и линия 750 кВ, и - 330 кВ.

"Радиационный фон на станции и прилегающей территории без изменений и находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых природных значений", - добавили представители станции.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Один энергоблок находится в режиме горячего останова для обеспечения собственных нужд станции, остальные - в холодном режиме.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").

Запорожская АЭС
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