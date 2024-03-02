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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:36

Минэнерго Азербайджана сообщило о планах по добыче около 49 млрд куб.м газа в 2024 г.

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Добыча газа в Азербайджане в 2024 году планируется на уровне около 49 млрд кубометров, экспорт превысит 24 млрд кубометров, заявил министр энергетики Пярвиз Шахбазов в субботу на саммите Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) в Алжире.

Ранее сообщалось, что добыча газа в Азербайджане в 2023 году составила около 48,5 млрд кубометров (+3,8% от показателя 2022 года), экспорт - 23,8 млрд кубометров (+6,9%).

Экспорт газа в Европу в 2023 году составил 11,8 млрд кубометров (+3,5%).

Азербайджан
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