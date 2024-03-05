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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Нефть Brent подешевела до $82,63 за баррель

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок продолжают умеренно опускаться утром во вторник после снижения днем ранее, поскольку рынок воспринял объявленное продление добровольных ограничений на добычу стран ОПЕК+ как сигнал слабости мирового нефтяного рынка.

Цена майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:08 по Москве составляет $82,63 за баррель, что на $0,17 (0,21%) ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. В понедельник эти контракты снизились в цене на $0,75 (0,9%) до $82,80 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизилась на $0,29 (0,37%) и составили $78,45 за баррель. По итогам прошлой сессии контракт подешевел на $1,23 (1,5%) до $78,74 за баррель.

Ряд стран ОПЕК+ по итогам коллективных переговоров в воскресенье объявил о продлении дополнительных добровольных сокращений нефтедобычи. Ограничения, которые вступили в силу с 1 января и составляют около 2 млн б/с, будут действовать до конца июня.

"Продление ограничений на добычу в ОПЕК+, скорее всего, подчеркивает некоторую слабость прогнозов для мирового спроса со стороны группы", - сказал глава отдела исследований в Global X Рохан Редди.

По его словам, давление на рынок также оказывает ряд факторов, которые ОПЕК+ не может контролировать, включая растущую добычу в США.

Brent нефть
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