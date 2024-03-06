Рост цен на нефть ускорился на данных о запасах в США

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Рост цен на нефть усилился после выхода данных об изменении запасов топлива в США на прошлой неделе.

Кроме того, поддержку рынку оказывает новость о том, что Саудовская Аравия в апреле поднимет цены на нефть с поставкой в Азию, которая является крупнейшим рынком сбыта для страны, пишет MarketWatch.

Котировки майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:36 выросли на $1,6 (на 1,9 %) и достигли $83,63 за баррель.

Фьючерсы на WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $2 (на 2,6%) до $80,15 за баррель.

Запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 1,367 млн баррелей до 448,53 млн баррелей. Об этом говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны. Резервы бензина снизились на 4,46 млн баррелей, дистиллятов – на 4,131 млн баррелей.

Эксперты ожидали роста запасов нефти на 2,116 млн баррелей, а также уменьшения резервов бензина на 1,64 млн баррелей и дистиллятов – на 665 тыс. баррелей, прогнозировали опрошенные Trading Economics аналитики.

По оценкам Американского института нефти (API), которые были опубликованы днем ранее, резервы нефти в Штатах за прошлую неделю выросли примерно на 400 тыс. баррелей, в то время как эксперты предполагали повышение на 2,6 млн баррелей.