Brent подешевела до $82,54 за баррель

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Котировки нефти снижаются вечером в четверг, корректируясь после существенного роста накануне.

К 18:12 по Москве майские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,42 (0,51%), до $82,54 за баррель. Апрельские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на бирже NYMEX на $0,58 (0,73%), до $78,55 за баррель.

В среду цена Brent выросла на 1,1%, WTI - на 1,3% на данных Минэнерго США о запасах топлива в стране.

Резервы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 1,367 млн баррелей. Между тем запасы бензина упали на 4,46 млн баррелей, дистиллятов - на 4,131 млн баррелей.

Эксперты ожидали роста запасов нефти на 2,116 млн баррелей, а также уменьшения резервов бензина на 1,64 млн баррелей и дистиллятов - на 665 тысяч баррелей.

Импорт нефти в Китай в январе-феврале вырос на 3,3% в годовом выражении, до 10,74 млн баррелей в сутки, сообщило Главное таможенное управление КНР. В декабре он составлял 11,39 млн б/с, и динамика указывает на ослабление спроса во второй по величине экономике мира, отметили аналитики ING Эва Мэнти и Уоррен Паттерсон.