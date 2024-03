Рынок акций США вырос, получив поддержку от выступления главы ФРС

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы в среду выросли под влиянием выступления главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла в Конгрессе.

Он представил традиционный полугодовой отчет о денежно-кредитной политике, в котором, в частности, заявил, что процентные ставки достигли пика. При этом Пауэлл отметил, что прогресс в движении инфляции в США к целевому уровню ФРС в 2% не гарантирован, в связи с чем снижение процентных ставок придется отложить до тех пор, пока руководство американского ЦБ не будет более уверено в достижении своей цели.

"Слишком раннее или слишком сильное ослабление ограничений может привести к обращению вспять прогресса, который мы наблюдаем в области инфляции, и в конечном итоге потребует еще более жесткой денежно-кредитной политики, чтобы вернуть инфляцию к 2%", - сказал глава Федрезерва. "В то же время слишком позднее или слишком незначительное снижение может неоправданно ослабить экономическую активность и занятость", - добавил он.

По словам старшего экономиста Interactive Brokers Хосе Торреса, слова Пауэлла "о вероятном снижении ставок к концу года улучшили настроения инвесторов, поскольку они примерно совпадают с прогнозами рынка", пишет MarketWatch.

Согласно данным отраслевой организации ADP Employer, рост числа рабочих мест в США в феврале составил 140 тыс. При этом аналитики ожидали более значительного увеличения - на 150 тыс., свидетельствуют результаты опросов Trading Economics и MarketWatch. Между тем данные за январь были пересмотрены с улучшением - до 111 тыс. по сравнению с ранее объявленными 107 тыс.

В пятницу будут опубликованы официальные данные о состоянии рынка труда США в прошлом месяце. Эксперты ожидают, что количество рабочих мест в экономике страны выросло на 200 тыс., а безработица осталась на отметке 3,7%.

Цена акций Campbell Soup Co. выросла на 0,8%. Производитель продуктов питания во втором финансовом квартале (завершился 28 января) снизил чистую прибыль на 12,5%, но скорректированный показатель и выручка оказались лучше ожиданий экспертов.

Китайский интернет-ритейлер JD.com Inc. в октябре-декабре получил выручку и скорректированную прибыль выше прогнозов аналитиков. Котировки ADS компании взлетели на 16,2% на торгах на бирже Nasdaq.

Акции EVgo Inc. подскочили в цене на 8,6%. Компания, которая занимается установкой зарядных устройств для электромобилей, в четвертом квартале получила убыток меньше консенсус-прогноза и дала хороший прогноз выручки на 2024 год.

Также подорожали бумаги таких компаний, как Nvidia Corp. - на 3,2%, Walmart Inc. - на 0,9%, Caterpillar Inc. и American Express Co. - на 0,6%, JPMorgan Chase & Co. - на 0,5%.

В то же время акции Nordstrom Inc. рухнули в цене более чем на 16%. Владелец сети магазинов одежды по итогам финквартала, завершившегося 3 февраля, получил скорректированную прибыль лучше ожиданий. Однако прогноз сопоставимых продаж компании на весь фингод разочаровал инвесторов.

Dow Jones Industrial Average в среду увеличился на 75,86 пункта (на 0,2%) и достиг 38661,05 пункта. Наиболее существенное повышение среди компонентов индекса показали акции Intel Corp. и International Business Machines, подорожавшие на 3,1% и 2,2% соответственно.

Значение Standard & Poor's 500 за день выросло на 26,11 пункта (на 0,5%) - до 5104,76 пункта.

Индекс Nasdaq Composite поднялся на 91,95 пункта (на 0,6%) и составил 16031,54 пункта.