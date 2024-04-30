Уолл-стрит слабо выросла в понедельник в ожидании заседания ФРС

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Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили умеренным подъемом торги в понедельник.

Участники рынка ждут итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое завершится в среду. Аналитики уверены, что американский Центробанк снова сохранит процентную ставку на уровне 5,25-5,5% годовых. Первое снижение ставки прогнозируется в сентябре.

Также инвесторы ожидают публикации статданных по американскому рынку труда в пятницу. ФРС обращает особое внимание на данные о безработице и росте рабочих мест при принятии решений относительно денежно-кредитной политики.

Акции Domino's Pizza Inc. подорожали на 5,6%. Сеть пиццерий отчиталась о росте чистой прибыли и выручки в первом квартале 2024 года, оба показателя оказались лучше прогнозов рынка.

Рыночная стоимость Tesla подскочила на 15,3% на слухах о партнерстве с китайским интернет-гигантом Baidu Inc. для внедрения картографических и навигационных функций в систему помощи водителю Full-Self Driving (FSD, "автопилот") на китайском рынке.

Капитализация Paramount Global выросла на 2,9% на сообщениях СМИ о готовящемся увольнении главы американской медиакомпании Боба Бэкиша.

Американский производитель полупроводниковой продукции ON Semiconductor Corp. сократил чистую прибыль и выручку в первом квартале, однако скорректированная прибыль и выручка оказались лучше ожиданий рынка. Цена бумаг компании повысилась на 4,1%.

Индекс Dow Jones Industrial Average поднялся на 0,38% и составил 38386,09 пункта. Лидерами роста в индексе стали акции Boeing Co. и Apple Inc., подорожавшие на 3,8% и 2,5% соответственно.

Значение Standard & Poor's 500 увеличилось на 0,32% - до 5116,17 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 0,35% и составил 15983,08 пункта.