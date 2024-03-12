Аргентинский ЦБ снизил ключевую ставку до 80% со 100%

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Аргентинский Центробанк понизил ключевую процентную ставку сразу на 20 процентных пунктов на фоне замедления инфляции в помесячном исчислении.

Ставка была снижена до 80% годовых со 100%, говорится в пресс-релизе ЦБ. Решение стало неожиданностью для экономистов и участников рынка.

Как сообщалось, потребительские цены в Аргентине в январе выросли на 20,6% относительно декабря, при этом рост в годовом выражении составил 254,2%. В декабре рост составлял 25,5% и 211,4% соответственно.

Февральские данные будут обнародованы во вторник. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем прогнозируют замедление помесячной инфляции до 15% и ускорение годовой до 282,1%.

Курс аргентинского песо к доллару США слабо меняется на утренних торгах во вторник. За последние три месяца доллар подорожал к песо на 131% до 848 песо/$1.