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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:14

Аргентинский ЦБ снизил ключевую ставку с 50% до 40%

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Аргентинский центробанк понизил ключевую процентную ставку на 10 процентных пунктов, до 40% годовых с 50%, говорится в его пресс-релизе.

Ставка в Аргентине снижается по итогам шестого заседания подряд, в декабре прошлого года она достигала 126%.

Потребительские цены в Аргентине в апреле выросли на 8,8% относительно марта, когда подъем составил 11%, сообщалось накануне. Власти страны рассчитывают замедлить месячную инфляцию до 3,8% к сентябрю. При этом в годовом выражении инфляция по-прежнему близка к 300%.

Курс аргентинского песо к доллару США слабо меняется на утренних торгах в среду. С начала года доллар подорожал к песо на 9,5%, до 885 песо/$1, тогда как за 12 месяцев рост составил 282%.

Аргентина ЦБ Аргентины
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