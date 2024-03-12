В Эстонии с 13 марта начнут штрафовать владельцев машин с российскими номерами

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Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - В Эстонии с 13 марта начнут штрафовать владельцев машин с российскими номерами, которые не перерегистрировали свои автомобили. Штраф составит до 400 евро, сообщил ERR представитель Департамента полиции и погранохраны (ДППО) Андрес Кирсинг.

Требование о перерегистрации основано на запрете на въезд автотранспортных средств с российскими номерами, оно вступило в силу в Эстонии 13 сентября 2023 года и подразумевало переходный период в шесть месяцев, напомнил он.

"При контроле за дорожным движением сотрудники полиции обращают внимание на автомобили с российскими регистрационными номерами, и отказ от перерегистрации автомобиля является нарушением, за которое предусмотрен штраф в размере до 100 штрафных единиц, или 400 евро", - сказал Кирсинг.

Обязательным условием для перерегистрации транспортных средств из третьих стран является выданная Налогово-таможенным департаментом таможенная декларация.

"Как правило, транспортные средства, произведенные для российского рынка, не имеют европейского одобрения и могут быть зарегистрированы в Эстонии, пройдя индивидуальную процедуру одобрения транспортного средства. Это означает, что необходимо дополнительно предоставить документы, удостоверяющие соответствие требованиям к тормозам, предельным значениям шума и выбросам", - объяснил руководитель отдела регистрации транспортных средств дорожной службы Департамента транспорта Мяртен Сурва.

Государственная пошлина за регистрацию транспортного средства составляет 130 евро, плюс пошлина за регистрационные знаки - 62 евро. Пошлина за допуск индивидуального транспортного средства составляет 205 евро, к которой, в зависимости от транспортного средства, могут добавляться дополнительные расходы, например, связанные с проверкой тормозов, шума и предельных значений выбросов. Необходимо также учитывать потенциальные затраты на таможенные процедуры.

Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что автомобиль стоимостью около 20 000 евро должен облагаться различными сборами в размере около 6000 евро.

В прошлом году в Эстонии было зарегистрировано 83 транспортных средства с российскими номерными знаками. За два месяца этого года в эстонском реестре было зарегистрировано еще 13 подобных транспортных средств.

Запрет распространяется только на легковые машины с российскими номерами вместимостью до девяти человек - автобусы и мотоциклы могут по-прежнему пересекать границу Эстонии.

Запреты на машины с российскими номерами вводятся также в Латвии, Литве и Финляндии.