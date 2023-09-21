В Эстонии отвели полгода на перерегистрацию или вывоз машин с номерами РФ

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Правительство Эстонии решило дать владельцам автомобилей с российскими номера полгода на то, чтобы внести их в эстонский регистр транспортных средств или вывезти машины из страны.

"Транспортным средствам с российскими номерами с 13 сентября запрещен въезд в Эстонию. Однако в отношении уже находящихся в Эстонии транспортных средств с российскими номерами мы не будем вносить никаких изменений в закон, а будем применять действующие на данный момент правовые нормы", - сказал журналистам министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс.

По его словам, жители Эстонии обязаны в течение пяти дней зарегистрировать ввезенное в страну для собственных нужд транспортное средство в местном регистре, а иностранец должен зарегистрировать свой автомобиль в том случае, если пользуется им в Эстонии в течение года.

Министр добавил, что при вывозе автомобиля требуется оплатить налог и пошлину. "Для автомобилей стоимостью 20 000 евро таможенная пошлина составит около 2 000 евро, а налог с оборота - 4 400 евро", - сказал Ляэнеметс.