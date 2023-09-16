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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:32

Зарегистрированные в РФ автомобили не смогут въезжать в Польшу с воскресенья

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Польша с воскресенья запрещает въезд на территорию страны автомобилям с российскими номерами, сообщил глава МВД страны Мариуш Каминьский. Его слова приводит в субботу Польское радио.

В миреФинляндия с 16 сентября запретит въезд машин с российскими номерамиФинляндия с 16 сентября запретит въезд машин с российскими номерамиЧитать подробнее

Каминьский напомнил, что для грузового автотранспорта такой запрет польские власти ввели ранее.

"Теперь ни один зарегистрированный в России автомобиль, коммерческий или частный, не имеет права въезжать в Польшу независимо от того, является ли его владелец гражданином России или другой страны", - пояснил он.

Европейская комиссия ранее опубликовала разъяснения, согласно которым граждане России больше не могут въезжать в ЕС на автомобилях с российскими номерами. Однако, речь идет о рекомендации по интерпретации существующих правил. Решение о том, как трактовать документ, зависит от позиции властей конкретной страны ЕС. Запрет на въезд для автомобилей с российскими номерами уже ввели Литва, Латвия, Эстония и Финляндия.

Польша
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