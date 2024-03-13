Австрия высылает двух российских дипломатов

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Власти Австрии приняли решение признать двух дипломатов РФ персонами нон грата, сообщает в среду австрийская газета Heute.

"В ответ на запрос Heute, в МИД Австрии сказали, что высылают двух российских дипломатов. В заявлении министерства говорилось, что оба дипломата предприняли действия, "не совместимые с их дипломатическим статусом", - информирует издание.

Дипломатические работники должны покинуть территорию Австрии до истечения 19 марта.