Посольство РФ в Вене пообещало "решительный ответ" Москвы на высылку двух дипломатов

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Посольство РФ в Вене выразило возмущение решением австрийских властей объявить двух российских дипломатов персонами нон грата и заявило, что Москва даст на это "решительный ответ".

"Возмущены решением МИД Австрии объявить двух сотрудников российского посольства персонами нон грата. Как и в предшествующих эпизодах высылок, нам и в этот раз не было предъявлено никаких маломальских свидетельств, тем более доказательств нарушения Венской конвенции о дипломатических сношениях. Это чисто политическое решение австрийских властей, которое мы категорически не приемлем", - говорится в телеграм-канале посольства РФ.

В нем подчеркивается, что "решительный ответ Москвы не может вызывать никаких сомнений". "Ответственность за дальнейшую деградацию двусторонних отношений полностью ложится на Вену", - говорится в сообщении.