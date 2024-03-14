Генсек НАТО призвал союзников поторопиться с поставками боеприпасов Украине

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Генсек НАТО Йенс Столтенберг в четверг заявил, что члены альянса должны продемонстрировать политическую решимость в поддержке Киева и быстро поставлять необходимые Украине боеприпасы.

"Украине нужно больше поддержки, и она им нужна сейчас. Им не хватает боеприпасов. У нас есть возможности предоставить то, что ей нужно", - сказал Столтенберг на пресс-конференции.

"И сейчас нам нужно продемонстрировать политическую решимость сделать это. Все союзники должны в полной мере использовать свои ресурсы и осуществлять поставки быстро", - добавил он.