В Косово приступили к демонтажу дорожных указателей на кириллице

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Сотрудники коммунальных служб на севере края Косово при поддержке полиции в четверг приступили к демонтажу дорожных указателей, написанных, как это принято в Сербии, кириллицей на желтом фоне.

"Старые желтые указатели на кириллице при участии полиции меняют на синие, на которых приоритет имеет надпись на албанском языке, а для названий на сербском языке используется латиница", - пишет сербское издание "Дневник".

"Курти (глава косовской администрации Альбин Курти) может расправиться с дорожными указателями на сербской кириллице, но он не сможет прервать связь сербского народа с его страной. Сербская кириллица выжила в веках, переживет она и мелкого тирана", - отреагировал на очередной шаг косовского руководства директор Канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович.

Ранее администрация Косово ввела запреты на использование сербских автомобильных номеров, а также на хождение сербского динара в крае, что породило значительное недовольство косовских сербов.

Край Косово, населенный албанским этническим большинством, в 2008 году в одностороннем порядке объявил независимость от Сербии. Многие западные страны признали этот шаг, однако Белград продолжает считать эти земли частью сербского государства.