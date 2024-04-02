В ЕС напомнили косовским властям об обязательствах по созданию сербских муниципалитетов

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Затягивание создания в Косово сообщества муниципалитетов с сербским большинством вредит нормализации обстановки и планам Приштины на вступление в ЕС, заявил Петер Стано, пресс-секретарь главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.

"Формирование ассоциации сербских муниципалитетов - это давнее обязательство, и нужно, чтобы те, кто за это отвечает, быстро выполнили его. Мы неоднократно заявляли об этом на самом высоком уровне - на уровне европейских лидеров", - сказал Стано во вторник на брифинге в Брюсселе.

Он отметил, что невыполнение косовской стороной своих обещаний не послужит делу нормализации на севере края, от прогресса в которой теперь зависит возможное продвижение на пути Косово к вступлению в ЕС.

Так Стано ответил на просьбу прокомментировать, почему за десяток лет со времени Брюссельского соглашения, указывавшего на необходимость создания такой ассоциации, дело не продвинулось.

По словам представителя Борреля, ЕС постоянно напоминает об этом косовской стороне, "так как это входит в те условия, которые должны быть выполнены без задержки".

В июне прошлого года на севере Косово осложнилась ситуация, когда косовский спецназ взял под контроль здания местных органов власти в общинах, населенных преимущественно сербами. Произошли столкновения с применением светошумовых гранат и слезоточивого газа. Местные сербы не хотели пускать на рабочие места косовских албанцев - руководителей местных администраций, избранных на состоявшихся в конце апреля 2023 года муниципальных выборах, которые бойкотировали сербы.

Урегулированием кризиса тогда занялся Боррель, который провел отдельные встречи с президентом Сербии Александром Вучичем и косовским премьером Альбином Курти. "Мы представили сторонам наши четкие ожидания. Для Косово - немедленно приостановить полицейские операции вблизи муниципальных зданий на севере, и чтобы четыре мэра (албанского происхождения - ИФ) временно выполняли свои обязанности в помещениях вне муниципальных зданий. Для Сербии - обеспечить уход протестующих из муниципальных зданий одновременно с уходом косовской полиции", - сообщил глава дипломатии ЕС в заявлении для СМИ.

Он добавил, что обоим лидерам было предложено объявить досрочные местные выборы как можно скорее во всех четырех муниципалитетах с безоговорочным участием косовских сербов.

Заседавший в Брюсселе 26-27 октября 2023 года Евросовет выразил глубокую обеспокоенность ситуацией с безопасностью на севере Косово и указал на необходимость для Белграда и Приштины срочного выполнения положений соглашения о пути к нормализации.

В заключениях саммита отмечалось, что Сербия и Косово "должны продолжать последовательные усилия по деэскалации, а также обеспечить проведение новых выборов на севере Косово как можно скорее при активном участии косовских сербов". Это также включает создание ассоциации муниципалитетов с сербским большинством, подчеркивалось в документе.