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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:16

ЕЭК смягчила ограничения по весу и габаритам товаров для беспошлинной торговли в duty free

Решение будет действовать для всех стран союза, кроме Армении

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) сняла ограничения по весу и габаритам для продажи товаров в магазинах duty free. Как говорится в сообщении комиссии, до настоящего времени действовал запрет на беспошлинную реализацию тяжеловесных (весом более 20 кг) и громоздких товаров (при сумме размеров по длине, ширине и высоте более 200 см).

Также выведены из-под запрета товары, облагаемые вывозными таможенными пошлинами, если они подготовлены для розничной продажи и расфасованы в потребительскую тару в виде готовых изделий.

Решение будет действовать для всех стран союза, кроме Армении.

Как отметили в ЕЭК, решение принято после запроса бизнес-сообщества ЕАЭС "в целях расширения ассортимента товаров в магазинах беспошлинной торговли".

ЕАЭС ЕЭК
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