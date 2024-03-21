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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 02:59

Южная Корея и США провели учения по ведению боя в условиях города

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Южная Корея и США на этой неделе провели совместные боевые учения в условиях города, сообщает агентство "Ренхап".

"Обе стороны провели наступательные и оборонительные операции по сценарию внезапных нападений в городских районах и сражений в подземных сооружениях", - говорится в сообщении.

По данным агентства, пятидневные армейские учения проходили с понедельника в приграничном городе Паджу, на полигоне для проведения городских операций.

Отмечается, что в учениях было задействовано около 400 военнослужащих, а также танки, вертолеты и беспилотные летательные аппараты.

Южная Корея США
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