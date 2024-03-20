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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:16

Землетрясение магнитудой 6 вновь зафиксировано на юге Афганистана

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 6 зафиксирован на юге Афганистана у границы с Пакистаном, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки филиала, эпицентр зафиксированного в 00:27 мск в среду землетрясения находился в примерно в 22 км от границы с Пакистаном.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное".

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 5,4. По ее данным, очаг землетрясения находился на глубине 10 км.

Аналогичное по силе землетрясение было зарегистрировано в этом же районе Афганистана сутками ранее.

Афганистан Пакистан
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