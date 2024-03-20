Землетрясение магнитудой 6 вновь зафиксировано на юге Афганистана
Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 6 зафиксирован на юге Афганистана у границы с Пакистаном, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.
По данным оперативной обработки филиала, эпицентр зафиксированного в 00:27 мск в среду землетрясения находился в примерно в 22 км от границы с Пакистаном.
По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное".
Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 5,4. По ее данным, очаг землетрясения находился на глубине 10 км.
Аналогичное по силе землетрясение было зарегистрировано в этом же районе Афганистана сутками ранее.