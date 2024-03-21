Республиканцы обвинили МЭА в подрыве энергетической безопасности

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Высокопоставленные депутаты США - республиканцы обвинили Международное энергетическое агентство (МЭА) в подрыве энергетической безопасности и потребовали отчитаться о финансировании, предоставляемом агентству Соединенными Штатами, пишет S&P Global Commodity Insights со ссылкой на текст "резкого" письма, направленного главе МЭА Фатиху Биролю.

Обращение подписано республиканцами Джоном Баррассо, высокопоставленным членом комитета Сената США по энергетике и природным ресурсам, и Кэти Макморрис Роджерс, председателем комитета Палаты представителей по энергетике и торговле.

"Мы утверждаем, что в последние годы МЭА подрывает энергетическую безопасность, препятствуя достаточным инвестициям в энергоснабжение, в частности, в нефть, природный газ и уголь", - говорится в письме.

"Вас должно обеспокоить то, что небеспристрастные стороны используют прогнозы МЭА и другие продукты для пропаганды политики, подрывающей энергетическую безопасность", - пишут конгрессмены.

Это письмо окажет давление на МЭА по поводу его долгосрочных прогнозов спроса на нефть в год выборов в США. Организация, созданная после нефтяного шока 1970-х годов промышленно развитыми странами, подверглась нападкам со стороны ОПЕК и, в частности, Саудовской Аравии за ее прогноз о том, что спрос на нефть может достичь пика уже в 2030 году, отмечает S&P.

Кроме того, в письме содержится призыв к Биролю подробно описать финансирование, полученное МЭА от США за последние 10 лет.

Источники сообщили S&P Global, что республиканцы США лоббируют перспективу сокращения федерального финансирования МЭА после результатов выборов в США, которые состоятся в этом году.

Другой человек, знакомый с дискуссиями, ведущимися среди законодателей-республиканцев, сказал, что все аспекты взаимодействия США с МЭА будут тщательно изучены, включая его финансирование.

Согласно информации МЭА, бюджет и работа агентства согласовываются каждые два года, при этом странам-членам разрешается вносить добровольные взносы. В 2022 году после завершения саммита COP26 агентство, которое находится под эгидой Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), получило дополнительное финансирование в размере 20 миллионов евро от стран-членов для "расширения своей работы по поддержке перехода к чистой энергии в странах с развивающейся экономикой".

Критика МЭА со стороны законодателей-республиканцев возникла после того, как прогнозы пика добычи нефти и скорости перехода от ископаемого топлива были оспорены лидерами многих крупнейших добывающих компаний мира, присутствовавшими на неделе CERAWeek в Хьюстоне. Глава Saudi Aramco Амин Насер назвал призывы к поэтапному отказу от ископаемого топлива, чтобы помочь предотвратить изменение климата, "фантазией". Его коллеги из ExxonMobil, Chevron и TotalEnergies, также выразили обеспокоенность по поводу скорости перехода и необходимости продолжения инвестиций в нефть.

Анализ и позиция МЭА по темпам энергетического перехода и будущему ископаемого топлива в течение некоторого времени раздражали производителей, особенно в арабских экономиках Персидского залива, напоминает S&P. В 2021 году министр нефти Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман назвал флагманскую дорожную карту МЭА по достижению чистого "нуля" к 2050 году "продолжением фильма "Ла-Ла Ленд".

Совсем недавно ОПЕК бросила вызов МЭА по поводу его прогнозов и пропаганды энергетического перехода. Генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс в ноябре прошлого года обвинил МЭА в очернении производителей нефти и газа посредством своего анализа.

МЭА было создано странами ОЭСР в 1974 году для помощи в координации коллективного реагирования на серьезные перебои в поставках нефти.

Государствами-участниками являются США, Великобритания, Австралия, Австрия, Япония, Южная Корея, Бельгия, Канада, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Ирландия, Италия, Литва, Люксембург, Мексика, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Испания, Швеция, Швейцария, Нидерланды, Турция.

Ассоциированные члены МЭА - Аргентина, Бразилия, Китай, Египет, Индия, Индонезия, Марокко, Сингапур, ЮАР, Таиланд.

Согласно уставу МЭА, единогласие требуется для решений, которые накладывают на страны-участницы обязательства, не прописанные в уставе. По процедурным вопросам и рекомендациям нужно большинство голосов, которые распределяются по весу каждой страны-члена.