Индексы Dow Jones и S&P 500 снизились, Nasdaq слабо вырос в пятницу

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Фондовые индексы США завершили без единой динамики торги в пятницу: Dow Jones и S&P 500 снизились, тогда как высокотехнологичный Nasdaq закрылся в небольшом плюсе.

По итогам недели Dow вырос почти на 2%, показав лучшие темпы роста с декабря. S&P 500 прибавил 2,3%, Nasdaq - 2,9%. Ключевыми событиями для мировых рынков на прошлой неделе стали заседания центробанков.

В среду Федеральная резервная система ожидаемо сохранила ключевую процентную ставку на уровне 5,25-5,5%, однако руководители Федрезерва обрадовали участников рынка, оставив в силе прежний прогноз, предусматривающий три снижения ставки в текущем году.

Днем ранее Банк Японии повысил ставку впервые с 2007 года и впервые с 2016 года вывел её из отрицательной территории. Японский ЦБ также прекратил практику таргетирования доходности 10-летних гособлигаций.

А днем позже Банк Англии оставил ставку на уровне 5,25%, но дал понять, что близок к смягчению денежно-кредитной политики. За сохранение ставки проголосовали восемь из девяти членов Комитета по денежно-кредитной политике (MPC), причем два члена MPC, ранее настаивавшие на необходимости повышения ставки, изменили свою позицию и проголосовали за ее сохранение на прежнем уровне.

Также на этой неделе центробанки Австралии и Китая сохранили свои ключевые процентные ставки на прежнем уровне, ЦБ Швейцарии неожиданно снизил стоимость заимствований на 25 базисных пунктов, а ЦБ Турции - повысил на 500 б.п. Центральный банк Тайваня поднял ставку на 12,5 б.п.

Участники американского рынка акций в целом остались довольны направлением денежно-кредитной политики ведущих центробанков мира: индекс S&P 500 с начала недели прибавил 2,4%.

Аналитики британского банка HSBC улучшили рекомендацию для акций американских компаний до "тактически выше рынка" с нейтрального уровня на ожиданиях смягчения денежно-кредитной политики ФРС. "Тактическая" рекомендация действует на горизонте 3-6 месяцев.

По мнению экономистов, Федрезерв может снизить ставки дважды или трижды в течение этого года, при этом важен сам факт снижений, а их количество не сильно повлияет на рынок.

Акции Nike Inc. подешевели на 6,9%. Американский производитель спортивных товаров незначительно увеличил выручку в третьем финансовом квартале, при этом его чистая прибыль уменьшилась на 5%.

Рыночная стоимость другого производителя спортивной одежды, lululemon athletica, упала почти на 16%. Компания предупредила о замедлении роста числа посетителей в её магазинах в США.

Тем временем цена бумаг FedEx Corp. повысилась на 7,4% после того, как одна из крупнейших транспортно-логистических компаний мира отчиталась о росте чистой прибыль в третьем финквартале на 14%, при этом ее выручка уменьшилась на 2%.

Капитализация Tesla уменьшилась на 1,2% на слухах, что компания снизила производство электромобилей на своем заводе в Китае.

Индекс Dow Jones Industrial Average понизился на 0,77% и составил 39475,9 пункта. Лидерами снижения в индексе, помимо Nike, стали бумаги Visa Inc. и Caterpillar, подешевевшие на 2,5% и 1,8% соответственно.

Значение Standard & Poor's 500 уменьшилось на 0,14% - до 5234,18 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 0,16% и составил 16428,82 пункта.