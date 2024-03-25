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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 11:17

В Азербайджане уроженец Мурманска арестован по подозрению в подготовке терактов

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана задержала азербайджанского гражданина, уроженца российского города Мурманск Бахруза Аскерова по подозрению в подготовке террористических актов на территории страны.

"В ходе расследования, проведенного СГБ, установлено, что Бахруз Аскеров 1988 года рождения вовлекал в тайную связь людей, проживающих в разных регионах республики, и давал им указания организовать покушение на главу исполнительной власти города Ленкоран (на юге Азербайджана - ИФ)", - говорится в сообщении Службы.

Кроме того, установлено, что Аскеров поручил своим сообщникам осуществить покушение на иностранного гражданина, работающего в частном порядке учителем английского языка в Азербайджане.

"В то же время установлено, что Аскеров планировал на территории иностранного государства организовать военную подготовку лиц, с которыми он установил контакт, но в результате мер, принятых СГБ, не смог осуществить эти преступные действия", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, Аскеров задержан и привлечен к уголовной ответственности по статьям 28, 214.2.1 (подготовка к терроризму) Уголовного кодекса Азербайджана, суд заключил его под стражу.

В настоящее время комплексные следственно-оперативные мероприятия продолжаются для выяснения всех деталей уголовного дела.

Мурманск Азербайджан
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