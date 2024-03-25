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Китай вывел спутник-ретранслятор Queqiao-2 на окололунную орбиту

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Китайский спутник-ретранслятор для обеспечения связи лунных станций страны с Землей Queqiao-2 выведен на окололунную орбиту, сообщает Центральное телевидение КНР (CCTV).

"25 марта в 00:46 по Пекинскому времени (24 марта в 19:46 по Москве) спутник-ретранслятор Queqiao-2, пролетев около 112 часов по направлению к Луне, начал торможение на расстоянии примерно 440 км от Луны. Спустя несколько минут он успешно вышел на орбиту вокруг Луны", - говорится в сообщении телеканала.

По данным CCTV, специалисты планируют провести ряд маневров по коррекции высоты и наклонения плоскости орбиты для выведения аппарата на высокую эллиптическую орбиту с периодом обращения 24 часа.

Также на окололунную орбиту были выведены два спутника для испытания технологий связи Tiandu-1 и Tiandu-2.

Аппарат был запущен к Луне с помощью ракеты "Чанчжэн-8" 20 марта со стартовой площадки космодрома Вэньчан на острове Хайнань.

По замыслу Китайского национального космического управления (CNSA), Queqiao-2 должен будет обеспечивать связь Земли с зондом "Чанъэ-6", который в этом году планируется запустить к Луне для сбора грунта с ее поверхности, а также со станцией "Чанъэ-4", осуществившей посадку на обратную сторону Луны в 2019 году.

В будущем специалисты также планируют использовать спутник для связи со станциями "Чанъэ-7" и "Чанъэ-8", которые отправятся к Южному полюсу Луны во второй половине 2020-х.

Китай Queqiao-2 Луна
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