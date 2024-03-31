Карл III появился на публике впервые после того, как у него обнаружили рак

Фото: Karwai Tang/WireImage/Getty Images

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Король Великобритании Карл III вместе с супругой Камиллой принял участие в пасхальной службе в Виндзоре. Это его первое появление на публике после того, как стало известно о диагностированном у него раке.

Как сообщает The Guardian, принц и принцесса Уэльские Уильям и Кэтрин не присутствовала на службе. Ранее стало известно, что принцессе предстоит профилактический курс химиотерапии.

Архиепископ Кентерберийский пожелал королю и принцессе выздоровления, а также призвал прихожан молиться за них.

Sky News сообщает, что после службы Карл III пообщался с собравшимися у капеллы Святого Георгия.