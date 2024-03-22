Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 22:24

Принцесса Уэльская сообщила, что проходит лечение от рака

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Принцесса Уэльская Кэтрин сообщила, что начала лечение от рака, сообщает в пятницу Sky News.

"В январе мне провели серьезную операцию на брюшной полости в Лондоне, и в то время все считали, что раковой опухоли нет. Операция была успешной. Однако анализы после операции все же выявили рак", - заявила супруга британского наследного принца в видеообращении, распространенном британскими СМИ. Других данных о поставленном ей диагнозе принцесса не сообщила.

Она добавила, что врачи посоветовали начать профилактический курс химеотерапии, и на данный момент принцесса проходит ранние стадии такого лечения. Химеотерапию нельзя было начинать сразу после обнаружения заболевания, так как 42-летней принцессе нужно было восстановиться после хирургического вмешательства.

Принцессу Уэльскую не видели на публике на протяжении нескольких месяцев, в связи с чем в социальных сетях начались спекуляции по вопросу ее состояния и местонахождения.

Ранее в этом году рак диагностировали у короля Великобритании Карла III. В его случае также не сообщалось, о какой форме рака идет речь, и на какой стадии находится заболевание.

Великобритания Принцесса Кэтрин Принцесса Уэльская
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: пятница, 22 марта

Совет ЕС утвердил санкции в связи со смертью Навального

Военная операция на Украине

Военные РФ за неделю нанесли 49 ударов возмездия в ответ на украинские обстрелы

Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило о массированном ударе по ряду объектов на Украине

Франция и Германия разрешили производителю танков KNDS создать филиал на Украине

FT сообщила о просьбах США к Украине прекратить атаки на российские НПЗ

FT сообщила о просьбах США к Украине прекратить атаки на российские НПЗ

Орбан не исключил отправку Западом войск на Украину через несколько месяцев

Орбан не исключил отправку Западом войск на Украину через несколько месяцев

Лидеры ЕС пока не могут договориться о финансировании поставок оружия Украине

Лидеры ЕС пока не могут договориться о финансировании поставок оружия Украине

Что случилось этой ночью: пятница, 22 марта

МВФ одобрил выделение Украине очередного кредита на $880 млн

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });