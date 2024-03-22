Принцесса Уэльская сообщила, что проходит лечение от рака

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Принцесса Уэльская Кэтрин сообщила, что начала лечение от рака, сообщает в пятницу Sky News.

"В январе мне провели серьезную операцию на брюшной полости в Лондоне, и в то время все считали, что раковой опухоли нет. Операция была успешной. Однако анализы после операции все же выявили рак", - заявила супруга британского наследного принца в видеообращении, распространенном британскими СМИ. Других данных о поставленном ей диагнозе принцесса не сообщила.

Она добавила, что врачи посоветовали начать профилактический курс химеотерапии, и на данный момент принцесса проходит ранние стадии такого лечения. Химеотерапию нельзя было начинать сразу после обнаружения заболевания, так как 42-летней принцессе нужно было восстановиться после хирургического вмешательства.

Принцессу Уэльскую не видели на публике на протяжении нескольких месяцев, в связи с чем в социальных сетях начались спекуляции по вопросу ее состояния и местонахождения.

Ранее в этом году рак диагностировали у короля Великобритании Карла III. В его случае также не сообщалось, о какой форме рака идет речь, и на какой стадии находится заболевание.