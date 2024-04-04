Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено 03 апреля

Вопрос о членстве палестинцев в ООН могут рассмотреть в Совбезе в течение апреля

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - В палестинском руководстве хотели бы, чтобы Совет безопасности ООН в течение апреля проголосовал по их запросу относительно полноправного членства в ООН.

"Мы считаем, что настало время для того, чтобы наше государство стало полноправным членом ООН", - приводит в четверг Associated Press слова палестинского представителя при ООН Риада Мансура.

Ранее на этой неделе он обратился в СБ ООН с просьбой рассмотреть в течение апреля заявку палестинцев, которую уже поддержали "арабская группа в ООН", объединяющая 22 арабские страны, а также Организация исламского сотрудничества и Движение неприсоединения.

В Вашингтоне между тем считают, что прежде чем обсуждать палестинскую заявку, необходимо, чтобы палестинцы и израильтяне заключили мирное соглашение.

Мансур сообщил журналистам, что постоянный совет по новым членам при СБ ООН, в который входят представители всех 15 стран, состоящих в СБ, может собраться для обсуждения палестинской заявки еще до окончания священного для мусульман месяца Рамадан, то есть до 9 апреля. Обсуждение пройдет за закрытыми дверями.

Председатель Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас передал заявку на полноправное вступление палестинского государства в сентябре 2011 года, но тогда не удалось заручиться необходимой поддержкой девяти из 15 членов СБ ООН. С ноября 2012 года палестинцы получили статус страны-наблюдателя в ООН после того, как Генеральная ассамблея ООН двумя третями голосов поддержала это решение.

В настоящее время палестинское государство признают 140 стран мира, однако ситуация осложняется тем, что в это число не входят три постоянных члена СБ ООН - США, Великобритания и Франция.

Ранее на этой неделе премьер-министр Испании Педро Санчес не исключил, что Мадрид признает палестинское государство до июля этого года.

ООН Палестинская национальная администрация
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Сбой в работе сервисов Apple произошел в ночь на четверг

Что случилось этой ночью: четверг, 4 апреля

Обострение палестино-израильского конфликта

Пентагон возмущен ударом Израиля по волонтерам в секторе Газа

Пентагон возмущен ударом Израиля по волонтерам в секторе Газа
Обострение палестино-израильского конфликта

Байден и Нетаньяху обсудят гибель гуманитарных работников после удара Израиля

Обострение палестино-израильского конфликта

Доставка гумпомощи в сектор Газа через временный порт США оказалась под вопросом

Нападение на Crocus City Hall

Шойгу заявил Лекорню об украинском следе в теракте в Crocus City Hall

Министры обороны РФ и Франции отметили готовность к диалогу по Украине

Министры обороны РФ и Франции отметили готовность к диалогу по Украине

Шойгу предупредил главу Минобороны Франции о последствиях отправки военных на Украину

В Израиле оппозиция призвала провести досрочные парламентские выборы в сентябре

Белый дом не хочет усиления роли НАТО в поддержке Украины

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });