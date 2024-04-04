Вопрос о членстве палестинцев в ООН могут рассмотреть в Совбезе в течение апреля

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - В палестинском руководстве хотели бы, чтобы Совет безопасности ООН в течение апреля проголосовал по их запросу относительно полноправного членства в ООН.

"Мы считаем, что настало время для того, чтобы наше государство стало полноправным членом ООН", - приводит в четверг Associated Press слова палестинского представителя при ООН Риада Мансура.

Ранее на этой неделе он обратился в СБ ООН с просьбой рассмотреть в течение апреля заявку палестинцев, которую уже поддержали "арабская группа в ООН", объединяющая 22 арабские страны, а также Организация исламского сотрудничества и Движение неприсоединения.

В Вашингтоне между тем считают, что прежде чем обсуждать палестинскую заявку, необходимо, чтобы палестинцы и израильтяне заключили мирное соглашение.

Мансур сообщил журналистам, что постоянный совет по новым членам при СБ ООН, в который входят представители всех 15 стран, состоящих в СБ, может собраться для обсуждения палестинской заявки еще до окончания священного для мусульман месяца Рамадан, то есть до 9 апреля. Обсуждение пройдет за закрытыми дверями.

Председатель Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас передал заявку на полноправное вступление палестинского государства в сентябре 2011 года, но тогда не удалось заручиться необходимой поддержкой девяти из 15 членов СБ ООН. С ноября 2012 года палестинцы получили статус страны-наблюдателя в ООН после того, как Генеральная ассамблея ООН двумя третями голосов поддержала это решение.

В настоящее время палестинское государство признают 140 стран мира, однако ситуация осложняется тем, что в это число не входят три постоянных члена СБ ООН - США, Великобритания и Франция.

Ранее на этой неделе премьер-министр Испании Педро Санчес не исключил, что Мадрид признает палестинское государство до июля этого года.